Pointe-Sarène : un décret d’expropriation provoque la colère des agriculteurs

Des agriculteurs de Pointe Sarène (commune de Malicounda, département de Mbour) avaient initié une marche accusant l’Etat d’avoir pris « leurs 375 hectares à travers un décret d’expropriation ».



Selon Libération, il s’agit du « décret n°2023-2239, en date du 22 novembre, portant déclassement partiel de 375 hectares de la forêt classée de Nianing au profit de l’Etat du Sénégal pour l’aménagement d’un parcours de golf à Pointe-Sarène et de la commune de Malicounda pour l’aménagement d’une zone industrielle ».



« Ce déclassement de cette partie vise à faciliter l’aménagement d’un parcours de golf à Pointe-Sarène au profit de l’État du Sénégal, d’une zone industrielle et d’un site d’extension pour la commune de Malicounda », souligne le décret.



Le journal rapporte que les ministres de la Justice, des Finances, de l’Hydraulique, du Tourisme, des Eaux et Forêts, et des Collectivités territoriales procèdent, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du décret.