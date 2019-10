Polémique autour de l’autopsie d'Aly Coly à Ziguinchor : une "guerre" ouverte entre le Directeur de l'hôpital et le médecin légiste

Une « guerre » s’est déclarée entre le Directeur du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, et le médecin légiste qui doit faire l’autopsie d'Aly Coly, l’une des victimes de l’attaque de Mlomp, qui a rendu l'âme aux services d’urgences dudit hôpital. Le dermatologue, comme c'est lui qu'il s'agit, refuse tout bonnement de s’exécuter malgré le réquisition du procureur de la République près du Tribunal de Ziguinchor.



La raison, livre l’Observateur, il proteste contre la décision de la Direction de l’hôpital d’affecter un des infirmiers de son service vers un autre service sans son avis. Il a décidé de croiser les bras jusqu’à l’affectation d’un autre infirmier dans son service.



Alpha Coly est l’un des victimes ayant succombé à ses blessures dimanche, suite à l’attaque de Mlomp qui a occasionné la mort du Secrétaire général autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), Abdou Elinkine Diatta.



L’enquête ouverte par la gendarmerie 24 heures après les incidents, risque d’accuser du retard à cause de ce tiraillement qui oppose le médecin légiste et le Directeur de l’hôpital régional de Ziguinchor.