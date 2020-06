Polémique sur le littoral : Pape Mahawa Diouf charge Barthelemy Diaz et Ousmane Sonko

Pape Mahawa Diouf, Porte-parole de Benno Bokk Yakkar et Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique s’est exprimé lundi sur l’actualité politique notamment sur la polémique au tour du littoral. Il chargé l’opposant Ousmane Sonko et le maire de Mermoz Sacré-cœur Barthélémy Dias.



« Au lieu de renforcer cette dynamique unitaire, une partie irresponsable de l’opposition, très fertiles en imagination certes et représentée par Barthelemy Diaz et Ousmane Sonko verse désormais dans le mensonge. Au lieu de proposer des pistes pour faire face à la plus grande menace contre notre nation que constitue la Covid-19, et en manque de critiques objectives sur la gestion du gouvernement de cette crise sanitaire, ils invoquent des sujets connexes tels que le littoral et l’honorariat pour détourner les sénégalais de l’essentiel au moment où l’unité nationale face à la COVID19 est consacrée par l’essentiel des forces vives de la NATION civils comme militaires », a dit M. Diouf.



Selon lui, la vérité est que le gouvernement de Macky Sall n’est en rien responsable du bradage de la corniche de Dakar. La publication de la liste des propriétaires fonciers montre que le régime actuel n’est en rien responsable. Mieux la plupart des attributions datent de 2010, et Barthelemy Dias lui-même a fait au moins 04 autorisations de construire sur la corniche. De qui se moque-t-on ? Il faut qu’ils prennent le peuple Sénégalais au sérieux !



Concernant la nomination de Moussa Sy, le Porte-parole de Benno Bokk Yakkar affirme qu’il est un membre de la coalition présidentiel. Il peut parfaitement prendre en charge des missions de l’Etat pour l’édification du Sénégal Emergent. « Je rappelle qu’il a pris part activement à la réélection du président au même titre que tous les membres de la Coalition et sa nomination ne me choque pas. C’est un homme politique engagé pour qui j’ai beaucoup de respect ».



Par ailleurs, Pape Mahawa Diouf estime qu’il faut laver le linge sale en famille et non publiquement. C’est normal qu’il y’ait des frustrations dans la coalition laquelle est énorme. Ce sont des choses qui peuvent arriver ici et là en politique, mais il faut régler tout cela à l’interne.



« Le Président de la République est en train de faire un excellent travail dans la gestion de la crise sanitaire et c’est le moment de lui témoigner tout notre soutien », a-t-il conclu.