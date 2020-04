Polémique sur le montant du transfert de vivres : Diop Sy, gagnant du marché, donne sa part de vérité

Demba Diop Sy dit Diop Sy, qui a gagné le marché du convoyage des vivres de l’aide alimentaire, sort de sa réserve pour apporter quelques précisions suite à la polémique sur le montant débloqué par l’Etat. L’homme d’affaire et patron de l’entreprise UDE (Urbaine D'Entreprise) précise que le montant de ne dépasse pas 1, 800 milliard de F Cfa.



« Le transport pour les 6 milliards est une pure invention des gens. Parce que le transport ne peut pas arriver à cette somme-là, c’est impossible. C’est vraiment quelque chose qui n’est pas réelle et qui n’est pas vrai », a précisé Diop Sy, d’emblée.



Selon lui, « c’est une consultation et que celles-ci, c’est ce qui sont soumissionnées et c’est tombé sur (lui) ». Diop Sy a tenu à souligner que ce n’est par hasard que cela est tombé sur lui, un homme d'affaire qui s'active dans le transport depuis plusieurs années. « Je suis né dans le transport et j’ai grandi dans le transport », a-t-il avancé.



À l’en croire, les transports vers les régions, c’est sur les chefs-lieux de régions, et ce sont ces transports-là qu’il a gagnés. Et cela concerne les régions les plus reculées du Sénégal. S’agissant de la distribution sur Dakar, M. Sy de renseigner que c’est l’Armée qui va s'en charger.



« L’ensemble du transport et tout ce qui va être dépensé dans le transport n’atteindra pas 1,5 milliards ou 1, 800 milliards de F Cfa. On ne peut pas arriver à 2 milliards de F Cfa. Toutes les personnes qui interviennent dans le dispositif si l’on fait le total général ça ne dépasse pas 1, 800 milliards de F Cfa », a révélé Diop Sy sur les ondes de la Rfm.



« Et, a-t-il conclu, cela veut dire que la distribution sera faite pour 1 million de Familles et le transport qu’on fait pour que les vivres arrivent au niveau de ces familles-là, c’est même pas 2 000 F Cfa/famille ».