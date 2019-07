Polémique sur le port du T-shirt LGBT: Waly Seck retire sa plainte contre Imam Kanté

Le chanteur Waly Seck a décidé d'annuler la plainte introduite contre l'Iman Kanté, après avoir consulté ses avocats. L'annonce a été faite ce lundi par son père, Thione Seck, lors d'une conférence de presse en présence de Mame Makhtar Guèye de l'ONG Jamra et d' El Hadji Omar Diene, secrétaire général des Imams et Oulémas du Sénégal.



Après avoir reconnu que l'Imam Kanté s'est trompé, Imam Diène a confié que "durant 72 heures, des tractations ont été menées entre les Imams et la famille Seck pour que le prince des "Faramareen" revienne à de meilleurs sentiments. Finalement, grâce à la femme de Thione Seck, Diaga, Waly Balago Seck a décidé de retirer sa plainte".



Waly Seck avait porté un tee-shirt à l’effigie du drapeau de la communauté homosexuelle pour animer un concert lors du match du Sénégal face à l’Ouganda. L’imam Kanté avait fait une sortie dénonçant son comportement. Il l’accusait d’être un « acteur de la propagande de la communauté LGBT », un levier de la morale et de la déviance qui prépare toujours son « ma ngi djegelu » (je m’excuse, en wolof).