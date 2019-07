Polémique sur le port du Tee-Shirt LGBT: L'Imam Kanté ne digère pas l'attitude de Mame Makhtar Guèye

Imam Kanté ne digère pas l'attitude de Mame Makhtar Guèye, président de l’ONG Jamra qui a pris part à une conférence de presse de Thione Seck, au cours de laquelle, il a affirmé que M. Kanté a tort devant Wally Seck avant de demander pardon pour lui.



« Je ne vois rien en islam qui puisse justifier ce que ces prétendus médiateurs ont fait sur l'affaire qui m'oppose à Waly Seck et famille et que je trouve très injuste à mon égard : Ne pas consulter une des parties, dire qu'elle a fauté, et s'excuser en son nom », a-t-il dit.



Waly Seck avait porté un tee-shirt à l’effigie du drapeau de la communauté homosexuelle pour animer un concert lors du match du Sénégal face à l’Ouganda. L’imam Kanté avait fait une sortie dénonçant son comportement. Il l’accusait d’être un « acteur de la propagande de la communauté LGBT », un levier de la morale et de la déviance qui prépare toujours son « ma ngi djegelu » (je m’excuse, en wolof).