Polémique sur le port du voile : l’imam Nfansou Bodian appelle au maintien de la paix au Sénégal

Par le biais de son porte-parole, rapporte exclusif.net, l’imam ratib de Bignona, El Hadji Fa Ousmane Nfansou Bodian, s’est prononcé sur la polémique autour du port du voile, qui fait suite à la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko.



« Nous devons travailler pour maintenir la paix dans notre pays. Nous sommes indivisibles, comme le montre ce beau dialogue entre musulmans et chrétiens. Le Sénégal est souvent cité en exemple à travers le monde. Le Khalife appelle chacun à renforcer cette unité. Nous pouvons tous faire des erreurs, car nous sommes humains, et nous devons accepter de pardonner. Le Khalife demande également aux médias de faire preuve de plus de retenue. Certaines déclarations dans cette affaire auraient pu être évitées. Les acteurs des médias ont une responsabilité importante dans la stabilité nationale », a-t-il conclu.