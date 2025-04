Guerre en Ukraine: le président russe Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu pour Pâques

« Guidée par des considérations humanitaires, la partie russe décrète une trêve de Pâques aujourd’hui, de 18 heures [15h00 TU, NDLR] à minuit entre dimanche et lundi [21h00 TU, dimanche]. Je donne l’ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période », a déclaré Vladimir Poutine au cours d’une réunion retransmise à la télévision russe. « Nous supposons que la partie ukrainienne suivra notre exemple », a-t-il ajouté.



Selon le chef de l’État russe, la réponse de l'Ukraine « montrera la sincérité du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords, à participer au processus de pourparlers de paix visant à éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne ».



Vladimir Poutine a toutefois appelé ses soldats à « repousser les éventuelles violations de la trêve et les provocations de l’ennemi et toute action agressive de sa part ». « Je vous demande d’être extrêmement attentifs et concentrés, d’être prêts à une réponse immédiate et complète », a-t-il dit au chef d’état-major de l’armée russe, Valeri Guerassimov.



La Russie a par ailleurs revendiqué avoir presque totalement repris les territoires occupés depuis l'été 2024 par les forces ukrainiennes dans la région russe frontalière de Koursk. Une telle progression déplacerait à nouveau les combats en totalité sur le sol ukrainien.



L'Ukraine sceptique

« 30 heures de cessez-le-feu sont suffisantes pour faire les gros titres, mais pas pour des mesures qui permettent de mettre en place la confiance ». Ce sont avec ces mots que Volodymyr Zelensky a proposé un cessez-le-feu d'au moins trente jours en réponse à l'annonce unilatérale russe d'un cessez-le-feu le temps du week-end de Pâques.



Du côté de la présidence ukrainienne, on précise donc que Kiev est prête à respecter un arrêt des combats si la Russie est sérieuse à ce propos, mais que l'Ukraine répondra si cet accord est violé. Une réponse donc prudente côté ukrainien, où on est habitué à ce genre de sortie côté russe et surtout à la violation des accords conclus entre les deux pays.



Face à l'emballement qui fait suite aux propos de Vladimir Poutine qui invoque des considérations humanitaires pour cette halte qui ne semble déjà pas respectée puisqu'aucun signe d'apaisement n'est parvenu de la ligne de front et que les sirènes ont retenti plusieurs fois au-dessus de la capitale ukrainienne, annonçant la présence de drones russes, l'Ukraine est sceptique, mais montre qu'elle est prête à considérer un arrêt des combats si son agresseur en fait réellement de même.



« Nous examinerons les actes, pas les paroles »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également dénoncé une « tentative de jouer avec les vies humaines » de la part du chef d'État russe Vladimir Poutine. « Une nouvelle tentative de Poutine de jouer avec les vies humaines », a indiqué Volodymyr Zelensky sur Telegram, soulignant que « des drones d’attaque russes ont été détectés » dans le ciel ukrainien.



« Poutine vient de faire des déclarations sur sa prétendue disposition à un cessez-le-feu », a écrit Andriy Sybiga, ministre ukrainien des Affaires étrangères, sur les médias sociaux. « Nous savons que ses paroles ne sont pas dignes de confiance et nous examinerons les actes, pas les paroles », a-t-il ajouté.



Des tentatives d’instaurer une trêve à l’occasion de Pâques en Ukraine ont déjà eu lieu à deux reprises depuis le début du conflit en février 2022. En avril 2022, une première initiative en ce sens, prise par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, ne s’était pas matérialisée du fait du refus de la Russie, qui avait jugé qu’un cessez-le-feu donnerait l’occasion à l’armée ukrainienne de se regrouper et de se réarmer.



L’année suivante, en janvier 2023, le patriarche de l’Église orthodoxe russe Kirill avait exhorté les deux camps à interrompre les hostilités pour Pâques et la Russie avait décrété une trêve de 36 heures, mais celle-ci avait été dénoncée comme un « piège » par l’Ukraine et les combats avaient continué.



Annonce symbolique

Cette annonce symbolique de trêve permet à Vladimir Poutine de se donner un « beau rôle à moindre coût », selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale.



« Cette année, la Pâque catholique et la Pâque orthodoxe tombent au même moment. Et donc il y a une dimension très symbolique autour de cette fête religieuse qui est majeure pour les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. [...] En quelque sorte, Vladimir Poutine donne un gage de bonne volonté », analyse-t-il.



Accusations mutuelles de non-respect du moratoire sur les frappes contre les sites énergétiques

L'annonce de trêve intervient alors que les efforts de l'administration de Donald Trump pour trouver une issue au conflit en Ukraine paraissent dans l'impasse ces derniers jours, ce qui a provoqué l'irritation du président américain. Le président américain a menacé vendredi de se retirer des négociations sur l'Ukraine, faute de progrès rapides dans les discussions séparées avec Kiev et avec Moscou que ses lieutenants ont depuis plusieurs semaines.



Le même jour, le Kremlin avait indiqué considérer comme ayant « expiré » le moratoire sur les frappes contre les sites énergétiques, annoncé en mars pour 30 jours, mais dont la mise en œuvre restait floue. La Russie et l'Ukraine s'accusaient de surcroît presque quotidiennement de le violer.