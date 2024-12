Polémique sur les tirailleurs : le ministre porte-parole du gouvernement désavoue Cheikh Oumar Diagne

Le ministre porte-parole du gouvernement désapprouve fermement Cheikh Oumar Diagne après la controverse liée à ses récentes déclarations. Le directeur des moyens généraux de la présidence de la République avait qualifié les « tirailleurs de traîtres », une déclaration jugée « inappropriée » et qualifiée de grave erreur par Moustapha Sarré.



« Je considère que monsieur Diagne s’est lourdement trompé. Ces tirailleurs ne sauraient être considérés comme des traitres parce qu’il faut bien les juger dans le contexte dans lequel ils vivaient. C’étaient des Français comme nous l’étions tous en ce moment-là et ils sont allés défendre le pays auquel ils appartenaient », a-t-il déclaré sur RFM.



Le porte-parole du gouvernement d’ajouter : « Je crois que monsieur Diagne s’est lourdement trompé et cette sortie également est très malheureuse d’autant plus qu’il n’y a pas plus d’un mois, le président de la République avait organisé une grande cérémonie en leur honneur en invitant même des chefs d’Etat étrangers. Je ne vois pas pourquoi il a ramé à contre-courant. C’est tout à fait malheureux à mon avis ».



Selon Moustapha Sarré, rien n’empêche le président de la République de prendre des mesures pour sanctionner Cheikh Oumar Diagne. « Le président (Bassirou Diomaye Faye) est quelqu’un de très mesuré et de très posé. « Quand il prend une décision, c’est une décision très réfléchie. Pour le moment, laissons-le », a-t-il soutenu, soulignant que la « décision de limoger le directeur des moyens généraux de la présidence dépendra du chef de l’Etat ».



« Je ne saurais prendre une décision à sa place. Ce qui est sûr, c’est que je vous ai donné ma position à moi. Je suis en total déphasage avec ce que monsieur Cheikh Oumar Diagne a dit. Je considère que ces tirailleurs sont des héros de la Nation », a conclu M. Sarré.