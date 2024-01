Polémique sur sa double nationalité : Karim Wade accuse Amadou Ba de connivence avec Thierno Alassane Sall

Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) a répondu à Thierno Alassane Sall en rendant public le décret qui atteste qu’il a renoncé à sa nationalité française. L’ancien ministre accuse Amadou Ba de connivence avec Thierno Alassane Sall. Wade fils décide ne déposer aucun recours devant le Conseil constitutionnel.



« Le décret du Ministre de l'Intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance. Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner en visibilité et agissant pour le compte du très peu courageux Premier ministre Amadou Ba, spécialiste des coups bas, se termine enfin. Amadou Ba, dont le manque de témérité face à la confrontation est désormais évident, doit cesser ces manœuvres déloyales », a écrit Karim Wade sur X.



Qui ajoute : « Malgré les informations que j'ai reçues sur l'acquisition d’autres nationalités par certains candidats, j’ai décidé de ne déposer aucun recours devant le Conseil Constitutionnel. Ma conviction est claire : seul le peuple sénégalais doit décider dans une élection présidentielle ouverte et inclusive ».