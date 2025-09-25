Politique : APR félicite Macky Sall pour son livre et exige la libération sans délai de Farba Ngom

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a adressé, ce 25 septembre 2025, ses « plus chaleureuses félicitations » à son président, Macky Sall, pour la parution de son nouvel ouvrage intitulé L’Afrique au cœur (Africa: leading from the heart), publié simultanément en versions française et anglaise.Selon le SEN, « par cette réflexion de très haute facture, tournée vers l’action, le Président Macky Sall poursuit son engagement au service de l’Afrique, notamment afin de permettre au continent de jouer un rôle de premier plan dans la géopolitique mondiale ». Le parti souligne également que l’ancien chef de l’État « réitère sa volonté d’œuvrer sans relâche pour la réforme de la gouvernance financière internationale, notamment sur les sujets relevant de la dette, de la sécurité et du climat ».Le communiqué rappelle que la présentation de l’ouvrage, organisée à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, a été marquée par « la qualité et la dimension des personnalités présentes », ce qui confirme, selon le SEN, « l’aura du Président Macky Sall, son leadership transformateur et le rôle déterminant qu’il joue dans la géopolitique internationale, au profit notamment du Sénégal, de l’Afrique et du Sud Global ».Abordant la vie interne du parti, l’APR s’est « réjoui de la libération de Mansour Faye », ancien ministre et maire de Saint-Louis, détenu depuis le 26 mai 2025. Le SEN salue « les responsables et militants du parti, qui ont mené un combat sans relâche pour sa libération, tout en s’abstenant de jeter le discrédit sur l’institution judiciaire ou de poser des actes de nature antirépublicaine ».En revanche, le parti présidentiel dénonce « avec constance et détermination l’acharnement contre les responsables de l’APR » et exige « la libération, sans délai, de Monsieur Mouhamedou Ngom dit Farba, pour raison médicale, en application des conclusions d’une expertise attestant que son état de santé est incompatible avec le milieu carcéral ».Le communiqué réclame également « la fin de la prise d’otage opérée par le régime du parti-État PASTEF » et demande la libération de Lat Diop, Maodo Malick Mbaye et Moustapha Diop, ainsi que de « tous les détenus d’opinion dont Abdou Nguer, Badara Gadiaga et Gérôme Bandiaky ».Le Secrétariat Exécutif National conclut en réaffirmant sa détermination à poursuivre son combat politique, tout en se plaçant dans le cadre républicain.