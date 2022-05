Pollution maritime sur les côtes sénégalaises: beaucoup de poissons et espèces meurent

Le 8 mai dernier, les pêcheurs de la Petite Côte (Somone, Popenguine et Joal…) ont remarqué la présence d’un mystérieux produit en mer. Plusieurs espèces mortes dont des poissons, ont été trouvés.



Les analyses faites sur le mystérieux produit ont révélé une forte présence dans les échantillons prélevés d’eau de mer d’hydrocarbures et de détergents. Des traces d’acide hexatoniques et d’acétophénone ont été aussi retrouvées.



Il s’agit qu’un liquide incolore à jaunâtre, dont l’odeur douce rappelle celle de la fleur d’orange.



Et enfin, des traces de composants de revêtement et d’encres ont aussi détectées.