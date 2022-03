Pologne: à Jasionka, le ballet incessant des véhicules blindés américains rassure les populations

À Jasionka, à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, il y a un ballet incessant de véhicules blindés, au milieu de nulle part. Les troupes américaines ont débarqué sur le petit aéroport civil de Jasionka. Ils y ont établi une base temporaire. Dans le village d’en face, on a dû s’habituer à l’arrivée des militaires.



« Oui, cela fait une différence, il y a ces avions militaires qui font beaucoup de bruit, c’est très différent des avions de ligne qu’on entend habituellement », raconte Maria qui vit à Jasionka depuis toujours.



L’espoir de rester en sécurité

Cette présence militaire rassure Vadislav, un sexagénaire qui fait ses courses à vélo: « Bien sûr, c'est bien que les Américains soient là, il faut être préparé si Poutine décide de faire la même chose en Pologne qu’en Ukraine ! »



Olga, accompagnée de sa petite fille, est partagée, elle, sur la présence des militaires: « On a un peu peur que l’aéroport avec les Américains soit une cible pour les Russes, mais en même temps nous avons espoir de rester en sécurité ici, je ne pense pas que les Russes les attaquent. »



Avec l’arrivée des soldats américains dans cette bourgade tranquille de Pologne, la guerre est devenue encore plus palpable.