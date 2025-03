Pommes de terre et oignons : le Sénégal mise sur les chambres froides pour atteindre l’autosuffisance alimentaire

Le Sénégal a besoin, pour l’année 2025, de 130 000 tonnes de pomme de terre et de 350 000 tonnes d’oignons pour la consommation des populations, a indiqué, vendredi, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne.



‘’En matière de consommation, le pays a besoin de 130 000 tonnes en pomme de terre et de 350 000 tonnes d’oignons pour l’année 2025. Pour atteindre cet objectif, nous comptons sur les performances du acteurs du secteur privé qui sont en train de faire de gros efforts pour cela’’, a-t-il dit à l’occasion de l’inauguration d’une chambre froide à Mbane, en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop.



Il a aussi annoncé que le Sénégal ambitionne de créer quarante magasins de stockage et de conservation de produits agricoles décentralisés au niveau national. Pour cette présente campagne, le ministre souligne l’impératif de développer des infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles pour qu’elle soit ‘’couronnée de succès’’.



‘’Nous pensons qu’il est primordial aujourd’hui pour les industriels et les collectivités de doter du secteur agricole de nouvelles infrastructures de base pour encourager la surproduction chez les acteurs et mener le pays vers la souveraineté alimentaire’’, a lancé M. Diagne.



Pour cela, il compte sur des initiatives communales, associatives et étatiques pour construire des chambres froides, ajoutant que le capacité de stockage prévue pour les cinq prochaines années s’élève à 400 000 tonnes en pomme de terre et autant en oignons.



Il a par ailleurs déploré les nombreuses pertes agricoles enregistrées chaque année chez les producteurs principalement causées par l’absence des chambres froides au niveau de leurs zones d’activités.



Mabouba Diagne n’a pas manqué d’inviter les agro-industriels, à travers la RSE à aider les populations à ‘’former des coopératives agricoles villageoise et à accompagner les femmes et les jeunes à disposer de surfaces cultivables.



Cette chambre froide est la septième construite par société Swami Agri dans la commune de Mbane, selon son président du Conseil d’administration, Souleymane Ndoye.



