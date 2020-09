Pompage des eaux : Les acteurs de l’assainissement dénoncent l’opacité autour des marchés

L’Association des acteurs de l’assainissement du Sénégal (Aaas) soutient le plan Orsec en mettant 10 camions à la disposition de l’Etat. Ses membres, qui faisaient face à la presse hier, ont aussi salué l’initiative du Chef de l’Etat de dégager 10 milliards pour lutter contre les inondations non sans dénoncer la procédure d’attribution des marchés liés au pompage des eaux.



« Nous nous joignons à l’ensemble des Sénégalais pour compatir face aux difficultés que rencontrent nos compatriotes qui sont sous les eaux. C’est une situation très difficile qui appelle à la contribution de toutes les forces vives de la Nation », a affirmé l’Association des acteurs de l’assainissement du Sénégal (Aaas) par la voix de Sidy Bathily. Selon lui, « l’association va mettre à la disposition de l’Etat toute sa compétence, son expérience mais aussi ses moyens humains et matériels pour appuyer le plan Orsec dans le combat ponctuel pour sortir les populations des eaux. D’ores et déjà 10 camions sont disponibles pour une journée entière et nous les amènerons dans les zones qui seront choisies par l’Etat ».



Sidy Bathily d’ajouter : « Nous saluons la réaction du Président de la République qui a dégagé 10 milliards de Fcfa dans le but de soulager les impactés des inondations. Mais ces milliards doivent être utilisés judicieusement et correctement pour atteindre les objectifs escomptés ». En effet, « l’association est un partenaire privilégié de l’Etat. C’est pourquoi nous déplorons que de tierces personnes, qui n’ont aucun camion, parviennent à obtenir des marchés de pompage et viennent nous les sous-traiter à de vils prix. Aujourd’hui les structures de l’Etat doivent définir des critères objectifs pour L’attribution des marchés de pompage. Il est aberrant d’avoir un marché de pompage alors qu’on n’a aucun camion. Nous n’accepterons plus de donner nos camions à ces personnes qui n’ont aucune compétence dans ce domaine. Nous restons à la disposition du plan Orsec pour l'accompagner vers la résolution de tous les problèmes liés aux inondations », a ajouté Sidy Bathily dans des propos rapportés par Libération online.