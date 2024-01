Pont Emile Badiane de Ziguinchor: Mansour Faye annonce que les travaux vont démarrer dans trois mois

Les préoccupations liées à l'état avancé de vétusté du pont Émile Badiane à Ziguinchor seront bientôt dissipées, selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. En visite dans la région de Ziguinchor, le ministre Mansour Faye a annoncé que le président de la République a validé un projet de réhabilitation complète du pont.



« Le pont sera entièrement refait. Nous sommes dans la phase de finalisation du processus de contractualisation. D’ici trois mois, les entreprises vont s’installer à Ziguinchor pour démarrer les travaux », a déclaré le ministre. Il a également mentionné que les travaux engloberont le pont de Tobor, situé sur le même axe routier. D’après L’as, le coût de cet investissement est estimé à environ 100 milliards de francs CFA.



Par ailleurs, le ministre Mansour Faye a informé que les travaux de réhabilitation de la boucle des Kalounaye sont terminés, avec une réception officielle effectuée par le Premier ministre. « En ce qui concerne la route nationale numéro 5, le projet avance, et les travaux devraient être achevés avant la fin de l'année. Le ministre a souligné que la réhabilitation de cette route, en tant que corridor entre la Gambie et la Guinée-Bissau, inclura le boulevard des 54 mètres dans la commune de Ziguinchor », a expliqué Mansour Faye.



Ce projet global, prévoit également l'aménagement de routes bitumées ou pavées dans toutes les collectivités territoriales traversées par le corridor, contribuant ainsi au développement et à la connectivité de la région de Ziguinchor.