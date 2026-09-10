Lutte : Ama Baldé-Lac de Guiers 2, le choc décroché par Albourakh Events

Le combat devrait se tenir en avril 2027, selon les informations disponibles.

Lac de Guiers 2 veut confirmer

Le chef de file de l’écurie Walo abordera ce rendez-vous avec une dynamique favorable. Lac de Guiers 2 reste sur trois victoires consécutives et voudra poursuivre sur sa lancée face à Ama Baldé.

Après avoir pris le dessus sur plusieurs adversaires ces dernières années, le lutteur de Guédiawaye aura ainsi l’occasion de confirmer son statut de valeur sûre de l’arène.

De son côté, Ama Baldé cherchera à se relancer après sa défaite face à Franc. Le lutteur de Pikine a également connu une longue période d’absence, marquée notamment par un séjour de plus de deux ans en France et des ennuis judiciaires.

Ce duel face à Lac de Guiers 2 représente donc un rendez-vous important pour Ama Baldé, qui devra retrouver le chemin de la victoire pour relancer sa carrière et se repositionner parmi les ténors de l’arène.





Le choc tant attendu entre Ama Baldé et Lac de Guiers 2 est désormais ficelé. Le promoteur Baye Alé Ndiaye, patron d’Albourakh Events, a décroché ce duel très attendu de l’arène sénégalaise.