Pool Judiciaire Financier : Birahim Seck interroge sur les 1000 milliards et la transparence des enquêtes

Le Pool judiciaire financier, créé récemment pour traquer les détournements de deniers publics, suscite de nombreuses interrogations. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre plusieurs institutions, notamment la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), vise à renforcer la lutte contre la corruption et la gestion opaque des fonds publics. Cependant, des voix s'élèvent, mettant en lumière certaines préoccupations, notamment celle de Birahim Seck, du Forum civil.



Dans une publication sur le réseau social X, Birahim Seck a exprimé ses doutes quant à la manière dont cette structure fonctionne. Il souligne la nécessité de rigueur et de transparence dans le travail du Pool judiciaire financier, notamment en ce qui concerne la gestion de dossiers sensibles. "Il faut de l’attention dans les approches afin de préserver le Pool judiciaire financier", a-t-il affirmé, appelant à une vigilance accrue pour éviter toute dérive.



L'une des préoccupations majeures de M. Seck est la question des "1000 milliards" d'argent public, un montant évoqué dans le cadre de certaines enquêtes financières. Dans sa publication, il s'interroge : "une information judiciaire est-elle ouverte sur les 1000 milliards ?" Cette question résonne comme un appel à plus de clarté et de transparence sur les avancées des enquêtes en cours, notamment sur les fonds supposés détournés.



Birahim Seck va encore plus loin dans ses interrogations, remettant en question la communication du Parquet sur d'autres affaires en cours. "Pourquoi le Parquet n'a-t-il pas communiqué sur les autres affaires qu'il traite ?" demande-t-il.