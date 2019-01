Pool d’avocats de Macky Sall : les dessous d’un tel déploiement de force

La posture du Président Macky Sall est sur le point de donner raison à ses détracteurs qui continuent de marteler qu’il n’a de dessein que d’empêcher à certains de ses adversaires, Karim Wade et Khalifa Sall, en l’occurrence de concourir pour la magistrature suprême. En effet, invité de l’émission Rfm Matin de ce vendredi 04 janvier, la robe noire qui fait partie du pool d’avocats dont le candidat de Benno bokk yakaar (Bby) s’est attaché les services a révélé qu’une par t ie de leur charge consistera à introduire des recours contres tout candidat qu’ils jugeront indigne de participer à la présidentielle du 24 février 2019.



«En tant que candidat, Macky Sall a raison de s’attacher les services d’un pool d’avocats. Car ceux à qui nous faisons face ne vont pas se gêner pour introduire des recours afin d’entacher la victoire de notre leader», a-t-il déclaré.



Et de poursuivre : «Dans ce schéma-là, il faut savoir que nous avons des droits et nous n’hésiterons pas à enclencher toutes les voies que nous donne loi. Si nous jugeons que tel candidat ne remplit pas les conditions pour postuler, nous attaqueront la décision même si c’est le Conseil Constitutionnel qui a validé sa candidature.»



Le maire de Ourossogui d’ajouter qu’il n’est pas question que leur champion prête le flan d’autant plus que ses adversaires n’hésiteront pas amorcer la même démarche rien que pour le nuire.