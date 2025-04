Pool judiciaire financier : 262 personnes arrêtées et 15 milliards FCFA récupérés depuis sa création

Le Pool judiciaire financier (PJF), mis en place pour lutter contre les crimes économiques et financiers, affiche un bilan d’activité significatif depuis son installation. Selon son procureur en chef, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, 262 personnes ont été arrêtées dans le cadre de 292 dossiers instruits, avec un total de 15 milliards de francs CFA recouvrés ou saisis.



Lors d’un point de presse tenu ce jeudi, le procureur Sylla a salué l'engagement de ses équipes, tout en soulignant les obstacles rencontrés dans certaines enquêtes. Il a notamment évoqué la lenteur des procédures, qu’il attribue en partie à la présence de certains mis en cause hors du territoire national. « Dans ces cas, il est impératif de mettre en place une coopération judiciaire internationale pour faire avancer les dossiers », a-t-il précisé.



Le procureur a également attiré l’attention sur le niveau de sophistication des stratagèmes utilisés par certains suspects : « Nous faisons face à de véritables experts en dissimulation. Leurs méthodes exigent des investigations longues, minutieuses et techniques. »