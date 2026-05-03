Popenguine 2026 : Le Gouverneur de Thiès exige le « zéro accident » pour la 138ᵉ édition du pèlerinage

La cité religieuse de Popenguine s’apprête à accueillir, du 23 au 25 mai 2026, des milliers de fidèles pour la 138ᵉ édition du pèlerinage marial. Lors du Comité Régional de Développement (CRD) préparatoire, le Gouverneur de Thiès a affiché une fermeté absolue concernant la sécurité routière. « Les forces de défense et de sécurité seront très rigoureuses par rapport à l'application des normes », a-t-il prévenu, fixant comme objectif prioritaire un événement avec « zéro accident ». Un accent particulier a été mis sur le civisme des pèlerins : « Les ambulances ont la priorité sur tout, sur tout et partout ».







L’édition de cette année, placée sous le thème « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu », revêt un caractère exceptionnel en raison de sa proximité avec la fête de la Tabaski. Ce calendrier serré nécessite une coordination « millimétrée » entre l’État et les autorités ecclésiales. Au-delà de la dimension spirituelle, les organisateurs ont insisté sur deux piliers majeurs du cahier de doléances : la « gestion des masses et l’hygiène ».







Le Gouverneur a passé en revue les engagements des services techniques pour assurer la « distribution d'eau potable, la couverture électrique, la santé et la fluidité du trafic ». Au nom de Mgr André Gueye, les responsables du comité d'organisation ont salué « l’engagement sans faille » de l'administration. Dans un contexte régional tendu, les fidèles sont invités à prier pour la paix, l'Église estimant que « l'actualité n'est pas très bonne » et qu'il est crucial de « confier à la Vierge Marie la paix dans la sous-région et au Sénégal ».

