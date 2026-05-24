Popenguine : près de 24.000 marcheurs attendus pour le 138e pèlerinage marial

Le président du comité d’organisation, l’abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, a annoncé que la près de 24.000 marcheurs sont attendus sur les différents axes menant vers la cité mariale pour la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine.



Dans un entretien accordé à l’APS, le responsable religieux a précisé que ce chiffre ne prend pas en compte les nombreux pèlerins qui marchent en dehors des groupes officiellement recensés. « Les marcheurs sont estimés à 24.000. Bien sûr, il y a toujours des marcheurs parallèles qui ne sont pas recensés dans les rangs officiels », a-t-il indiqué.



Les premières activités ont déjà démarré dans les différents foyers de marche, où de nombreux jeunes pèlerins ont participé à la messe pré-dominicale de la Pentecôte avant de prendre la route vers Popenguine.



« Cette édition a déjà commencé avec la messe de 18 heures, la messe pré-dominicale de la Pentecôte marquant l’ouverture officielle du pèlerinage », a expliqué l’abbé Diouf, soulignant également les temps de prière et de célébration organisés dans les foyers avant le départ des marcheurs dimanche à l’aube.



Face à l’affluence attendue, les organisateurs assurent que tous les dispositifs d’accueil, d’encadrement et de sécurité sont prêts.

Les capacités d’accueil du nouveau sanctuaire ont notamment été renforcées grâce à l’installation de pagodes, de tentes et d’espaces dédiés aux pèlerins ainsi qu’aux autorités religieuses et administratives.

« Chaque année, les pèlerins sont de plus en plus nombreux. Les espaces habituels ne suffisent plus », a souligné le président du comité d’organisation.



Dans le cadre des préparatifs sécuritaires, le général Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, s’est rendu sur place avec ses collaborateurs afin d’évaluer le dispositif déployé à Popenguine et dans les localités environnantes.



Au total, 80.000 badges ont été imprimés pour les pèlerins ordinaires et 26.000 pour les marcheurs.

Plusieurs célébrations eucharistiques, séances de chapelet et temps de dévotion populaire rythmeront cette édition du pèlerinage marial, considéré comme l’un des plus importants rassemblements religieux du Sénégal.