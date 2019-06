Port de Dakar: 238 kilos de cocaïne cachés dans des voitures à destination de l’Angola

Une quantité de 238 kilos de cocaïne a été découverte dans les coffres de véhicules construits au Brésil et qui devaient être livrés en Angola. Les trafiquants ne craignent visiblement pas les contrôles. La cocaïne, emballée en paquet d’un kilo, était en effet, simplement posée dans les coffres de quatre voitures neuves fabriquées au Brésil et qui devaient être livrées à Luanda. C’est suite à un renseignement que les douaniers ont décidé de fouiller ces véhicules lors de leurs transbordements d’un navire à un autre.



« Cette fois-ci c’est au niveau du port. C’est vrai que ce n’est pas courant. Ce sont des véhicules qui ne faisaient que passer à Dakar pour prendre un nouveau navire à destination de l’Angola », explique Babacar Mbaye, le directeur des douanes au port de Dakar.



C’est l’une des plus importantes saisies effectuées au Sénégal. Cette opération est donc un succès, estime Moctar Kettani Doucouré, le coordinateur de la Direction générale des douanes. « Dès qu’il y a saisie de drogue, c’est inquiétant, parce que cela veut dire que c’est destiné aux populations. Quelles que soient les méthodes utilisées, nous sommes prêts, nous ferons face à toute forme de trafic et c’est ça qui est important », assure-t-il.



L’enquête est en cours. Aucune arrestation n’a été opérée pour le moment sur le sol sénégalais. Comme le veut la règle, les 238 kilos de cocaïne seront détruits, livre la RFI.