Portugal: dissolution du Parlement avant les élections anticipées du 10 mars

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a dissout le Parlement et confirmé la tenue d'élections législatives anticipées le 10 mars prochain, après la démission début novembre 2023 du Premier ministre socialiste Antonio Costa, selon un décret publié ce lundi 15 janvier. Le Portugal a plongé dans une crise politique après une série d'arrestations et de perquisitions ayant débouché sur la mise en examen du chef de cabinet de M. Costa et de son ministre des Infrastructures, dans une affaire de trafic d'influence, rapporte l'AFP.

RFI

