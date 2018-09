Possible rapatriement d’immigrés sénégalais en Allemagne: le mouvement « Nittu Deug » menace

Le mouvement citoyen « Nittu Deug » qui s’érige contre le rapatriement éventuel d’immigrés sénégalais en Allemagne a menacé ce mardi de s’attaquer aux investissements du pays d’Angela Merkel au Sénégal, en cas de non-respect des droits de nos compatriotes, face à la presse.



En plus de demander plus de considération envers les Sénégalais en situation irrégulière en Allemagne, ces responsables ont déploré le « mauvais traitement de nos compatriotes », tout en indexant le président Macky Sall.



« Les Sénégalais qui sont établis en Allemagne nous ont saisi de leurs situations. Ils avaient introduit des droits d’asile qui étaient en cours de traitement et avaient reçu un avis favorable. Jusqu’au moment où le président Macky Sall vient en visite officielle en Allemagne et dise qu’ils n’en ont pas droit parce que le Sénégal était un pays sûr. Il a réduit leurs chances à néant d’avoir ces papiers », explique Pape Moussa Sow, porte-parole du mouvement.



«On n’a pas besoin d’être en guerre pour (être) régularisé dans un pays. Les sociétés allemandes sont là. Donc, pourquoi on devrait exiger que le pays soit en guerre pour qu’ils bénéficient d’une régularisation. Qu’ils respectent nos intérêts sinon on va se lever contre leurs investissements et on peut le faire», a-t-il averti.