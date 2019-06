Poste: Le nouveau DG entame un grand dégraissage d'effectif derrière Ciré Dia

Le nouveau Directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé a entamé une opération de dégraissage d'effectif, après sa nomination. On prête à son prédécesseur à la tête de la structure publique, des recrutements tout azimut pendant son règne. "Entre son limogeage et la prise de fonction de Bibi Balde, Ciré Dia a recruté près de 500 personnes en CDI direct et reclassé près de 200 CDD en CDI", si l'on en croit à une information publiée sur le compte Twitter du journaliste-blogueur Pape Ismaila Dieng.



Ces recrutements sont peut-être à l'origine de la nouvelle Note de service du Directeur général Abdoulaye Bidi Baldé, qui demande à "toutes les personnes titulaires d'une décision de recrutement postérieure au 24 avril 2019, de cesser toutes activités à la Poste" Et que "la décision définitive les concernant leur sera notifiée ultérieurement".