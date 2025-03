Pouponnière "Keur Yeurmandé" : Sur les 56 bébés évacués, 2 sont morts après placement et 18 adoptables

La tragédie qui a frappé les enfants de la pouponnière Keur Yeurmandé, dirigée par Ndella Madior Diouf, avait soulevé des questions alarmantes sur la maltraitance infantile au Sénégal et l'incapacité des autorités à en assurer la protection. Entre malnutrition sévère, déshydratation chronique, diarrhée aiguë, problèmes respiratoires, ces nourrissons avaient été privés de nourriture et de soins médicaux.



Plus d'un an après l'éclatement de cette affaire, Pape Sarr, Coordinateur de Aemo de la région de Dakar, donne les nouvelles de ces bébés. Dans un entretien avec L'Observateurs, l'homme qui maitrise à la perfection les rouages de ce dossier, a d'abord rappelé que ces bébés ont été évacués par les agents du ministère de la Santé à l'hôpital Gaspard Kamara pour la prise en charge sanitaire.



"Une fois à Gaspard, les médecins ont relevé beaucoup de photologies comme la malnutrition sévère, la diarrhée, des vomissements sévères chez les enfants", raconte-t-il.



Ils étaient au total 56 nourrissons à être tirés de la pouponnière. Seulement, explique le coordinateur de Aemo de la région de Dakar, deux enfants ont perdu la vie avant le déploiement dans les pouponnières privées. "Ces deux enfants sont morts car ils étaient dans une situation de déshydratation très critique et de malnutrition sévère", reconnaît Pape Sarr.



Il a informé que malheureusement "deux autres enfants sont décédés quatre mois après avoir été placés dans une pouponnière à Thiès" .



Aujourd'hui, sur les 52 enfants déployés dans les établissements privés, seuls deux trainent des pathologies sur lesquelles les spécialistes sont en train de travailler. L'état de santé des 50 autres est jugé excellent.



Selon le journal, au bout d'une année de placement, plusieurs catégories d'enfants se dessinent. Des enfants dont les familles se sont manifestées. Dans ce cas, renseigne la même source, les parents sont disponibles pour venir récupérer leur progéniture et le retour devrait se faire d'ici peu. "Ils sont aujourd'hui 14 enfants dont 8 garçons", a souligné le coordinateur de l'Aemo de Dakar centre.



Il y a des enfants identifiés mais leurs familles ne sont pas encore prêtes à assumer leur retour en foyer. Ils sont au nombre de deux. S'agissant des enfants qui sont adoptables, deux cas se présentent.



De fait, 18 enfants sont adoptables, 9 garçons et 9 filles. Toujours dans les catégories, il y a 5 enfants dont les parents sont perdus de vue et font l'objet de recherche d'adresse.