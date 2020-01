Pour l'Américain Mike Pompeo, le Parti communiste chinois est la «principale menace de notre époque»

Le Parti communiste chinois et la Chine sont «la principale menace de notre temps» et les États-Unis et leurs alliés doivent s'assurer qu'ils ont la puissance militaire et technologique nécessaire pour que le XXIe siècle reste gouverné par les principes occidentaux, a déclaré, ce jeudi 30 janvier, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo lors d'une rencontre à Londres avec son homologue britannique Dominic Raab.



RFI