" Pour longtemps encore les nouvelles autorités inaugureront ou lanceront les projets de Macky Sall " (Mansour Faye)

L’ancien ministre et proche de Macky Sall, Mansour Faye, a vivement critiqué le régime actuel, l’accusant de s’attribuer les projets initiés sous la présidence de Macky Sall tout en rejetant la responsabilité des difficultés du pays sur l’ancien gouvernement.



Dans une déclaration acerbe, il estime qu’il est “temps d’arrêter de prendre les Sénégalais pour des demeurés”. Pire encore, il dénonce ce qu’il perçoit " comme une tentative de réécriture de l’histoire." Il prend pour exemple l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, dont les travaux, selon lui, "ont officiellement démarré sous Macky Sall. " Il rappelle que le projet a connu plusieurs étapes, allant du choix du tracé aux négociations avec des entreprises internationales comme Bechtel et Tract, avant que le financement ne soit totalement bouclé sous l’ancien régime.



" Un gouvernement sans vision "



À en croire Libération, l'ancien ministre du Transport accuse les nouvelles autorités " de manquer de vision et de projets concrets, affirmant qu’elles continueront à inaugurer ou lancer des réalisations de Macky Sall." Il cite en exemple :"les châteaux d’eau de Saint-Louis, les travaux du Nanija Bolong de Kaffrine, le Palais de justice de Tivaouane, les 45 maisons de la jeunesse et les 45 centres de formation professionnelle et l’hôpital d'El Hadji Malick Sy de Tivaouane."



Pour lui, ces infrastructures ont toutes été planifiées sous Macky Sall et sont le fruit du travail de l’ancien gouvernement, contrairement à ce que laisseraient entendre les nouvelles autorités. Concluant son intervention, Mansour Faye a invité les autorités actuelles " à travailler plutôt qu’à parler." Il a insisté sur l'importance de reconnaître les réalisations de l’ancien régime, estimant que "rendre à César ce qui appartient à César est un acte de foi."