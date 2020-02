Pour permettre à la RDC de réussir la mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement, obtenir des facilités de crédit et même un appui budgétaire direct des bailleurs de fond, les autorités congolaises et l’institution de Bretton Woods se sont mis d’accord sur toute une série de mesures et réformes structurelles.



La première est déjà en cours : élargir l’assiette fiscale en appliquant le même impôt sur le revenu à tous les agents de l’État, fonctionnaires comme personnels politiques, et surtout l’étendre aux primes qui constituent pour beaucoup l’essentiel de leurs salaires. Le paiement de la TVA devrait également être rétabli, mais il y a d’importants arriérés de remboursement auprès de certaines entreprises qu’il faudra épurer.



Pour mobiliser plus de recettes également, le gouvernement congolais s’est engagé à réduire les exemptions fiscales et autres systèmes de compensation, comme d’ailleurs le coût d’entrée des marchandises dans le pays. Beaucoup trop de services de l’État ponctionnent les opérateurs aux frontières de la RDC, sans que la très grande majorité de ces recettes ne soient traçables dans les caisses du Trésor public. C’est ce qui rend aujourd’hui le port de Matadi moins compétitif que d’autres ports régionaux pour des marchandises à destination de la RDC.



La mise en place de ces réformes pourrait permettre de dégager entre 500 millions et 1 milliard de dollars de recettes supplémentaires, selon les estimations. Pour vérifier les progrès réalisés par le pays, le Fonds monétaire international a prévu trois missions, en février, avril et juin.