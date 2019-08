Pour une année scolaire apaisée, Cheikh Kandé désigné médiateur entre les enseignants et le gouvernement

Le Dr Cheikh Kandé a été désigné médiateur entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants pour une année scolaire apaisée, après une longue pause consécutive due à la suppression du poste de Premier ministre par le président Macky Sall.



Dr Kandé aura entre autres missions de faire le monitoring et le suivi des accords signés avec les enseignants depuis 2014. Lui qui est dans le cabinet du chef de l’Etat se voit ainsi renforcer pour joueur un rôle important qui atteste de la confiance dont il jouit auprès de l’autorité.



Avec le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla qui tient à la réussite de l’année scolaire 2019-2020, il devra former la paire pour apaiser l’année scolaire. Reste à savoir quel accueil sera réservé à cette nomination par les syndicalistes.