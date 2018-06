Pourquoi Aliou Cissé doit être viré avant la Can 2019... Un observateur et un inconditionnel fan de l'équipe nationale du Sénégal qui dit en avoir marre de pleurer à chaque grande compétition que participe le Sénégal, a fait parvenir à la rédaction de PressAfrik, ses raisons pour lesquelles ont doit virer le sélectionneur Aliou Cissé.

Aliou Cissé doit être viré sans ménagement. Ses nombreuses erreurs que je listerai ci-dessous nous ont couté la CAN et une qualification aux huitiémes de cette Coupe du monde.



1) Le choix des hommes

Pas de milieux créateurs, ni Santy Ngom ni Krepin Diatta. pourtant, il prend un arrière latéral gauche sur qui il n'a aucune confiance. Pour preuve, apres la blessure de Sabaly, il tatonne, tarde à désigner un remplacant et finalement envoie Wague à gauche dans la panique totale. D'où la deconcentration et le but de Yéri Mina, qui etait libre de tout marquage.

Kara Mbodj, blessé et pas au top, convoqué alors que Djilabodji pouvait venir. Trop d'attaquants qui sevent à rien. Moussa Konate, Mame Biram Diouf ou Moussa sow pouvaient au moins libérer de la place pour un Krepin et Santy.



2) Choix dans les compositions d'équipe

Je suis convaincu que cette équipe qui a commencé contre la Colombie allait bouffer le Japon tout cru. Il a fallu que les Sénégalais voient les deux matches pour aboutir à ce classement qui a bien fonctionné sur 60 minutes, jusqu'à la fatigue des hommes surtout les 2 milieux,Gana et Kouyaté. Mais aussi Mbaye Niang.

Des remplacements judicieux s'imposaient à l'heure de jeu quand les Colombiens commençaient à prendre le dessus. paradoxe total, Alfred qui était titulaire les deux matchs, ne rentre pas pour insufler du sang neuf et défendre sur les coups de pieds arretés à la place de Kouyaté qui était bon sur ce match, mais lessivé.

La sortie de Mbaye Niang pour Diafra s'imposait à l'heure de jeu. Mais au lieu de cela, coach Cisse fait la bourde de sortir Balde Keita qui pourtant était dans son match, provoquait balle au pied était beaucoup mieux que Niang, Sarr et même Sadio Mané, qui a non seulement vendagé la passe délicieuse de Keita Balde en se faisant tacle bêtement par un défenseur en désepoir, mais aussi il retardait le jeu en cherchant des coups francs. Qui ne nous apportaient rien tout car nous n'avions aucun bon tireur sur le terrain. Si on compare les centres de Quintero a ceux de Diao Dalde qui passe tous ses centres au gardien adverse on voit la différence. Le coup franc de Sadio qui glisse et celui de Sane qui envoie le ballon en tribune sont des exemples de cette faiblesse de l'equipe sur coup de pieds arrêtés, aussi bien offensifs que defensifs.



3) La titularisation de Khadim Ndiaye dont les lacunes sur balles aeriennes étaient connues de tous. Le mec ne sait pas lire les trajectoires et ses sorties ne rassurent pas sa défense qui s'affole donc à moindre cout.



4) Le coach Cisse manque cruellement de lecture de jeu

Changements toujours tardifs et non inspirés. Faire rentrer Konate qui ne sait rien faire balle au pied, quand les Colombiens sont tous derrière!!!?



5) Aucune capacite a remobiliser les joueurs pendant les temps faibles.

Le Sénégal prend systematiquement des buts en temps faible. Reaction désorganisée. Au lieu de demander au joueur de ne pas s'affoler, il les laisse balancer les ballons depuis leur camp alors qu il restait 15 min au moins pour revenir!



Bref il faut lancer une petition pour le limogeage de Cisse. Un coach comme Renard ferait du bien a cette équipe pétrie de talents, mais qui ne dispose pas des automatismes et du collectif qui font d'une constellation d'individualites une bonne équipe capable de gagner une CAN.



