Pourquoi y a-t-il des manifestations à Hong Kong ?

Après plusieurs mois, les manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong ne semblent pas vouloir s'arrêter.



Les protestations ont commencé en juin à propos de projets - gelés par la suite, et finalement retirés en septembre - qui auraient permis l'intégration de Hong Kong dans la Chine continentale.



Mais elles se sont maintenant propagées pour refléter des demandes plus larges de réforme démocratique.



Il y a beaucoup de raisons - dont certaines remontent à des décennies - qui aident à expliquer ce qui se passe.



Hong Kong a un statut particulier...



Il est important de se rappeler que Hong Kong est très différente des autres villes chinoises.



Pour comprendre cela, il faut regarder son histoire.

C'était une colonie britannique pendant plus de 150 ans, et une partie, l'île de Hong Kong, a été cédée au Royaume-Uni après une guerre en 1842.



Plus tard, la Chine a également loué le reste de Hong Kong - les nouveaux territoires - aux Britanniques pour 99 ans.



C'est devenu un port de commerce, et son économie a pris son essor dans les années 1950 lorsque l'île est devenue un centre manufacturier.



Le territoire était également populaire auprès des migrants et des dissidents fuyant l'instabilité, la pauvreté ou la persécution en Chine continentale.



Puis, au début des années 1980, à l'approche de l'échéance de la location de 99 ans, la Grande-Bretagne et la Chine ont entamé des pourparlers sur l'avenir de Hong Kong - le gouvernement communiste en Chine soutenant que tout Hong Kong devrait être remis sous domination chinoise.



Les deux parties sont parvenues à un accord en 1984 qui prévoyait le retour de Hong Kong en Chine en 1997, selon le principe "un pays, deux systèmes".



Cela signifie que tout en faisant partie d'un seul pays avec la Chine, Hong Kong jouirait d'un "haut degré d'autonomie, sauf dans les affaires étrangères et de défense" pendant 50 ans.