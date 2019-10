Poutine accuse l'Occident de "chantage" envers l'Afrique

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie peut offrir son aide à l'Afrique sans les nombreuses conditions fixées par les puissances occidentales.



"Nous voyons comment certains pays occidentaux ont recours à la pression, à l'intimidation et au chantage contre des gouvernements souverains africains", a déclaré M. Poutine lors d'un entretien accordé à l'agence de presse Tass, avant un sommet avec les dirigeants africains.



"Ils utilisent de telles méthodes pour tenter de se redonner une influence et une domination perdues dans leurs anciennes colonies sous une nouvelle forme et ainsi pouvoir en tirer le maximum de profits en exploitant le continent", a-t-il ajouté.



La Russie devrait accueillir 47 dirigeants africains au sommet des 23 et 24 octobre dans la station balnéaire de la mer Noire à Sotchi.

M. Poutine a déclaré que les relations avec l'Afrique s'étaient améliorées, soulignant les accords de coopération militaire que la Russie a actuellement avec plus de 30 pays africains auxquels elle fournit des armes.



Le Rwanda fait partie des pays qui ont approfondi leurs relations avec la Russie.



Le gouvernement rwandais a récemment donné son feu vert à un accord avec la Russie pour promouvoir l'utilisation de l'énergie nucléaire à des "fins pacifiques", rapporte le journal East African.



La technologie sera utilisée dans l'agriculture, la production d'énergie et la protection de l'environnement, indique le rapport.