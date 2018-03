Pr Issa Sall : exiger le parrainage pourrait «mettre ce pays à feu et à sang»

La loi sur le parrainage qui sera bientôt sur la table des députés ne présage rien de bon pour le pays et les Sénégalais seront disposés à tout faire pour éviter son adoption. C’est ce qu’a déclaré Pr Issa Sall, le coordonnateur du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) qui était en conférence de presse mardi.



«Ceux qui ont proposé le parrainage ont copié les lois qui se font ailleurs. Si o prend le cas de la France, les signatures sont demandées à des élus et il est plus facile de vérifier la signature d’un électeur. Imaginez un électeur qui ne sait pas signer à qui on demande de parrainer un candidat», déclare-t-il.

Selon lui, vérifier les signatures est impossible et il s’en veut pour preuve son expérience lorsqu’i a été chargé par le Conseil constitutionnel, en 2000, de procéder à cet exercice de vérification.



Mais dans tous les cas, martèle-t-il, cette loi doit être retirée car, «le parrainage risque de mettre ce pays à feu et à sang parce que ceux qui seront chargés de valider les candidatures ne disposent d’aucun moyen pour le faire».