Pratique mystique : un joueur de Guédiawaye FC et un de Diambars sévèrement sanctionnés par la LSFP

Incessamment engagée dans la lutte contre les pratiques occultes et mystiques dans les enceintes sportives, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a décidé de sanctionner deux joueurs de la Ligue 1 pour abus de telles pratiques.



La LSFP tient ses premières victimes de la nouvelle règle qui interdit les pratiques occultes ou mystiques communément appelées « xons » à l’intérieur, aux abords immédiats du stade et sur l’aire de jeu. Il s’agit du joueur de Diambars de Saly Souleye Gaye Faye et celui de Guediawaye FC, Baye Modou Gaye.



« L’alinéa premier de l’article précité prévoit que celui qui aura entrepris des démarches en vue d’influencer le résultat d’une rencontre de manière contraire à l’éthique sportive sera sanctionné d’une suspension de match(es) ou d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football, ainsi que d’une amende d’au moins FCFA 350 000. » Et les deux pensionnaires de Ligue 1 n’ont pas été épargnés par des sanctions, rapporte Wiwsport.



Ainsi, à l’issue de la réunion du comité d’hier, la LSFP a annoncé que les deux joueurs en question avaient été suspendus pour deux matchs et condamnés à une amende de 350 000 FCFA. Souleymane Gaye Faye et Baye Modou Gueye se sont fait reprendre par la Commission de discipline de la LSFP pour avoir respectivement versé un liquide rouge à l’entrée et sur la main courante lors du Derby Mbourois au Stade Caroline Faye (1-1) et versé des « xons » dans les buts lors de la défaite des siens au Stade de Ngor face à l’US Ouakam (2-0).