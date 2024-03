Pratiques occultes : la LSFP sanctionne le gardien du but du Jaraaf, GFC écope d’une amende

Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) ne badine pas avec les formes de pratiques occultes dans le football. La Commission juridique de la LSFP a sanctionné le gardien de but du Jaraaf, Cheikh Lo Ndoye de deux matchs de suspension et d'une amende de 350 000 F CFA, pour avoir versé un liquide dans ses buts, lors de la 14e journée qui opposait Jaraaf-Guediawaye FC qui s'est soldé par un nul (0-0).



La Commission juridique de la LSFP a donc jugé cette action comme contraire à l'éthique sportive et a pris des mesures disciplinaires à l'encontre du joueur.



Le Guédiawaye FC aussi n’a pas été épargné. Les Crabes ont écopé d'une amende de 500 000 FCFA pour utilisation de fumigènes, lors du même match. Ces fumigènes, bien que souvent utilisés par les supporters pour animer les tribunes, sont strictement interdits dans les enceintes sportives, en raison des risques pour la sécurité des spectateurs et des joueurs.