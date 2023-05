Premier League : Arsenal assure face à Newcastle et reste au contact de Manchester City

Dans ce choc de Premier League, Arsenal a su s’imposer face à Newcastle (2-0) et ne lâche pas Manchester City dans la course au titre. Les Magpies peuvent perdre leur 3e place.



Dans les matches alléchants de cette fin de saison en Premier League, la rencontre entre Arsenal et Newcastle avait fière allure. Les Gunners, toujours derrière Manchester City au classement, avaient l’occasion de remettre la pression en revenant à un point en cas des Cityzens qui ont toujours un match en moins. Du côté de Newcastle, qui jouait à domicile ce dimanche après-midi, l’enjeu était clair : prendre des points pour conserver sa troisième place synonyme de qualification en Ligue des Champions devant Manchester United, qui joue en début de soirée.





Et pour ce choc, Mikel Arteta décidait de miser sur une composition assez classique avec Saka, Martinelli, Odegaard et Gabriel Jesus devant alors qu’Eddie Howe se passait d’Allan Saint-Maximin, sur le banc au coup d’envoi après son retour de blessure. Dans ce choc entre le premier et le deuxième de Premier League, l’intensité était au rendez-vous. Les Magpies pensaient d’ailleurs obtenir un penalty, mais le VAR intervenait pour revenir sur la décision de l’arbitre. Arsenal, sauvé, commençait alors à accélérer pour vite se mettre à les abris. Et comme souvent cette saison, c’est le capitaine Martin Odegaard qui répondait présent en ouvrant le score d’une frappe en dehors de la surface (1-0, 14e).



Arsenal ne lâche pas



Un but qui permettait à Arsenal de revenir à la pause avec un précieux avantage car Ramsdale faisait aussi le job dans ses cages (tout comme Pope du côté de Newcastle qui retardait l’échéance). Quand le portier des Magpies ne s’interposait pas, c’est son montant qui le sauvait comme sur cette frappe de Martinelli qui venait frapper la barre. Mais finalement, Arsenal, toujours discipliné et appliqué tactiquement, finissait par faire le break grâce encore une fois au redoutable Martinelli. Le Brésilien, véritable poison sur son couloir gauche, poussait la défense adverse à la faute.



Après l’un de ses multiples débordements, il envoyait un centre fort dans la surface. Son centre était dévié par Fabian Schar qui marquait dans son propre but et condamnait Newcastle. Car le score ne bougera plus malgré l’entrée en jeu de Saint-Maximin pour le dernier quart d’heure. Avec cette victoire, Arsenal revient à un point de Manchester City qui a toujours un match en moins. Newcastle laisse l’occasion à Manchester United de reprendre la 3e place. La fin de saison s’annonce toujours aussi folle dans la course à l’Europe.