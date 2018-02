Premier League : Arsenal montre un nouveau visage avec ses nouvelles recru

Des "Gunners" séduisants ont offert un festival à leurs supporters à l'Emirates Stadium ce samedi face à Everton, pour les besoins de la 26e journée de Premier League. Avec leurs deux nouvelles recrues hivernales, Mkhytarian et Aubameyang , les hommes d'Arsene Wenger ont montré un tout autre visage que celui auquel ils avaient habitué leurs fans, ces derniers temps.



Trois passes décisives du joueur arménien en provenance de Manchester United, un but du Gabonais fraîchement venu de Dortmund et un triplé de Ramsey à la clé. Suffisant bombarder les coequipiers d'Idrissa Gana Gueye par 5 buts à 1 et revenir à 5 points du Top 5.



Vivement la suite...