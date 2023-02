Premier League : Arsenal vise un 17ème succès, Tottenham – City électrique

Les Spurs, cinquièmes avec 36 points n’ont qu’une longueur de retard sur Manchester United (4ème) et Newcastle (3ème), mais aussi un match en plus. De leur côté, les Red Devils et les Magpies ont l’avantage de jouer à domicile, ce samedi, contre des adversaires abordables, respectivement Crystal Palace et West Ham.



Pour City, la situation est assez similaire dans sa course-poursuite derrière Arsenal, premier avec 50 points. Relégués à cinq unités alors qu’ils ont joué un match de plus, les Mancuniens observeront le déplacement d’Arsenal chez l’avant dernier Everton, ce samedi, pour le premier match sur le banc de Sean Dyche, qui a remplacé Frank Lampard.



Toujours en tête du classement de Premier League, les Gunners de Mikel Arteta restent invaincus depuis 12 journées et semblent encore bien disposés à signer leur 17ème succès ce week-end sur la pelouse d’Everton.



Les Toffes restent pour leur part sur une série de 6 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre victoire et comptabilisent 6 défaites au Goodison cette saison.



Arsenal compte déjà 16 succès en 19 matchs de championnat. Les Gunners, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.



Programme 22ème journée

Chelsea – Fulham 0-0



Samedi 4 février 2023

12h30 Everton - Arsenal

15h00 Aston Villa - Leicester

15h00 Brentford - Southampton

15h00 Brighton - Bournemouth

15h00 Manchester United - Crystal Palace

15h00 Wolverhampton- Liverpool

17h30 Newcastle – West Ham



Dimanche 5 février 2023

14h00 Nottingham – Leeds

16h30 Tottenham – Manchester City