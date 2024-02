Premier League : Bonne nouvelle pour Gana Guèye et Everton

Everton se redonne de l'air au classement après l'appel contre sa sanction pour violation des règles de rentabilité et de durabilité



Une bonne nouvelle pour Everton et Gana Guèye. Pénalisé pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité sur le fair-play financier anglais lors de la saison 2021-2022, le club de Liverpool s'était fait retirer 10 points.



Une lourde sanction pour les Toffees au bord de la relégation à la 17e place sur la zone rouge. Mais l'appel formulé par les Toffees a poussé la commission indépendante de la Premier League de récupérer 4 points et grimpe à la 15e place, à égalité avec Brentford.