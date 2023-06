Premier League: Chelsea s'offre Nicolas Jackson pour 8 ans

Nicolas Jackson vient de signer un contrat de 8 ans avec les blues, ce après quelques minutes de sa visite médicale.



Selon le journaliste Fabrizio Romano qui donne l’information via ses comptes ( Instagram et Tweeter) , Chelsea en a déboursé un montant de 37 millions d'euros à Villareal. L'attaquant sénégalais de 22 ans, 3 sélections avec les "Lions" va quitter Villarreal pour rejoindre la Premier League.



Jackson avait été recalé à la visite médicale. Finalement contraint de rester en Espagne, l’ancien joueur du Casa Sports a réussi à prendre sa revanche sur lui-même, en finissant la saison avec 13 buts et 5 passes décisives.



Après un accord total entre Villarreal et Chelsea, Jackson sera sous les couleurs des bleus jusqu'en 2031.



Ainsi,il devient la plus grosse vente de Villarreal, derrière Eric Baily et Cédric Bakambu qui avaient respectivement coûté 40 millions d’euros à Manchester United et Beijing Guoan à leur départ à l’époque du Sous-Marin Jaune