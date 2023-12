Premier League : Chelsea vient à bout de Crystal Palace, Wolverhampton s’offre Brentford

Le football ne s’arrête pas, même pendant les fêtes de Noël en Angleterre. En cette 19e journée de Premier League, Chelsea recevait Crystal Palace dans le cadre d’un pur derby londonien, pendant que Brentford affrontait les Wolves, vainqueurs des Blues le week-end dernier (2-1).



Élément notable pour les hommes de Mauricio Pochettino : la première titularisation de Christopher Nkunku en championnat, lui qui a d’ores et déjà fait trembler les filets lors de son entrée au Molineux Stadium dimanche.



Et tout avait bien commencé pour les Blues. Sur un bon mouvement collectif, Nkunku écarte sur Malo Gusto - excellent ce soir - qui sert Mudryk. L’Ukrainien n’a plus qu’à la pousser au fond et ça fait mouche (1-0, 13e). Mais avant la pause, Michael Olise égalise sur la seule action dangereuse des Eagles (1-1, 45e).

Au retour des vestiaires, Chelsea a du mal et peut remercier Eze, coupable d’une faute stupide dans sa surface de réparation. Noni Madueke, tout juste entré, libère les siens sur pénalty (2-1, 89e). Suffisant pour obtenir les trois points.



Le club londonien reste 10e du classement, juste devant Wolverhampton, 11e, qui n’a fait qu’une bouchée de Brentford (1-4). Lemina et Bellegarde ont marqué, Wissa aussi pour les Bees, mais c’est bel et bien Hwang qui a brillé, avec un doublé.