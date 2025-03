Premier League : Ismaïla Sarr offre la victoire à Crystal face à Ipswich

Ismaïla Sarr s’est illustré ce samedi lors de la 28e journée de Premier League. L’attaquant sénégalais a marqué un magnifique but à la 81e minute, permettant à Crystal Palace de s’imposer 1-0 face à Ipswich.



Avec un superbe ballon piqué et un sang-froid remarquable, Izo inscrit ainsi son 7e but de la saison en Premier League. Une réalisation précieuse qui offre trois points importants aux Eagles (12es, 28 pts) dans la course au maintien.