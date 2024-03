Premier League : Liverpool sauvé par Darwin Nunez, Tottenham renversant et Chelsea accroché

Nottingham Forest 0-1 Liverpool : Darwin Nunez (90+9e)

3-0 Brighton : Wilson (21e), Muniz (32e), Traoré (90+3e) Everton 1-3 West Ham : Beto (57e) / Zouma (62e), Soucek (90+1e), Alvarez (90+5e)

La 27e journée de Premier League a battu son plein ce samedi avec un multiplex mettant aux prises plusieurs équipes du haut de tableau. Bourreau de Chelsea la semaine passée en finale de League Cup (0-1), Liverpool, leader de Premier League, se déplaçait sur la pelouse de Nottingham Forest.Une rencontre en guise de gueule de bois pour les Reds. Penauds dans le jeu, les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas trouvé les solutions face à des adversaires appliqués défensivement et dangereux en contre.À plusieurs reprises (23e, 81e), Caoimhín Kelleher a même dû s’employer pour empêcher les Tricky Trees de prendre l’avantage. Pourtant, en toute fin de rencontre, c’est Darwin Núñez qui a permis aux Liverpuldiens d’aller arracher la victoire d’une tête rageuse (0-1, 90+9e).Un but capital dans la course au titre et qui assure les Reds de conserver leur trône de leader à l’issue de la 27e journée de championnat.De son côté, Tottenham a fait preuve de caractère ce samedi face à Crystal Palace. Menés dans ce duel londonien suite à l’ouverture du score d’Eberechi Eze, les Spurs ont arraché la victoire grâce au premier but de Timo Werner avec Tottenham et à une tête décroisée de Cristian Romero (80e). Heung-min Son a parachevé le succès des siens en fin de match.Avec les trois points, l’escouade d’Ange Postecoglou reste au contact d’Aston Villa, quatrième, et s’échappe de Manchester United.Un autre derby londonien avait lieu en même temps avec Brentford qui recevait Chelsea. Le décrié Nicolas Jackson ouvrant le score en première période pour les Blues, ces derniers ont finalement été repris par deux fois sur des banderilles signées Mads Rasmussen et Yoane Wissa.Finalement, les pensionnaires de Stamford Bridge ont été sauvés par Axel Disasi. Ce nul ne fait les affaires de personne et surtout pas celles de Mauricio Pochettino.En parlant de sauveur, Tomas Soucek a également sorti la cape ce samedi après-midi. Alors que West Ham allait se contenter d’un nul sur la pelouse d’Everton, le milieu tchèque a délivré les siens en fin de rencontre. Edson Alvarez a entériné le succès londonien quelques instants plus tard. Un but salvateur qui permet aux Hammers de s’installer à la septième place au classement. Les coéquipiers d’un Kurt Zouma buteur dépassent notamment Brighton qui s’est salement incliné face à Fulham sur des buts signés Harry Wilson, Rodrigo Muniz et Adama Traoré.3-0, c’est aussi le score infligé par Newcastle à Wolverhampton. Inspirés, les Magpies ont rapidement pris l’avantage en première période grâce à Alexander Isak et Anthony Gordon. Dans le temps additionnel, Tino Livramento a corsé l’addition pour les Wolves qui stagnent à la dixième place tandis que leurs adversaires du jour viennent grimper au huitième rang.