Premier League : Manchester City enregistre sa première défaite

Manchester City Et Guardiola ne seront pas invincibles cette saison en Premier League. Ils ont perdu à Anfield face à un grand Liverpool (4-3). Oxlade Chamberlain avait ouvert le score en première mi-temps avant de voir Leroy Sané égaliser pour les Citizens. En deuxième période, le match est devenu complètement fou. Les Reds se sont déchaînés avec des buts de leur trio d'attaque Firminho-Mané-Salah.



dans les 10 dernières minutes, Jurgen Klopp s'est fait peur avec deux buts encaissés. Liverpool met ainsi fin à la série d'invincibilité des hommes de Pep Guardiola et revient dans le Top 3 de la Premier League avec le même nombre de point que Chelsea et Manchester United qui doit jouer demain lundi contre Stoke City.