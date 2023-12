Premier League : Manchester City renverse Everton

Menés 1-0 à la pause, les Cityzens ont marqué trois fois en seconde période pour renverser Everton (3-1). Foden a sonné la révolte, avant un pénalty d'Alvarez et un dernier but signé Bernardo Silva.

Manchester City revient à la 4e place de Premier League, à trois points d'Arsenal et cinq de Liverpool, mais les Reds comptent un match d'avance.