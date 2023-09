Premier League : Manchester City s’incline et inquiète, Arsenal cartonne, Newcastle assure avant le PSG

Après le lourd succès d’Aston Villa contre Brighton (6-1), la 7e journée de Premier League se poursuivait ce samedi. Sur un sans-faute depuis le début de saison, Manchester City se déplaçait sur la pelouse des Wolves pour continuer sur sa superbe lancée et devait répondre présent après son élimination en 1/16e de finale de League Cup cette semaine. Et tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Skyblues - privé de Rodri (suspendu) et De Bruyne, Bernardo Silva et Stones (blessés) - rapidement menés au score après un joli rush de Neto, contré par Dias (1-0, 13e).

Les Cityzens pensaient alors avoir fait le plus dur après la pause en égalisant à la suite d’un superbe coup-franc d’Alvarez (1-1, 58e). Mais le bijou de l’Argentin n’a pas suffi, puisque les Wolves ont repris l’avantage grâce à une contre-attaque conclue par Hwang (2-1, 66e). Et malgré les tentatives de Doku et Haaland en fin de rencontre, les hommes de Guardiola n’ont pas réussi à se sortir du piège et concèdent leur première défaite en Championnat. De son côté, Wolverhampton (13e) signe son deuxième succès de la saison, avec prestige.

Newcastle assure avant le PSG

Toujours dans le haut du classement, Arsenal a profité du faux pas mancunien et s’est tranquillement imposé sur la pelouse du relégable Bournemouth (18e) grâce à des réalisations de Saka (17e), Odegaard et Havertz sur penalty (3-1, 44e et 53e) puis White (4-1, 90e+3). Un large succès permettant aux Gunners (2e) de revenir à un point du leader, avant son déplacement à Bollaert, en Ligue des Champions contre le RC Lens. Également engagé contre un adversaire français en Ligue des Champions, Newcastle United a fait le job contre Burnley (19e) avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Grâce à des réalisations d’Almiron et d’Isak, les Magpies enchaînent un troisième succès consécutif et remontent au 8e rang.

De son côté, Manchester United a encore déçu et s’enfonce dans la crise. À Old Trafford, les hommes de Ten Hag ont concédé une nouvelle défaite contre Crystal Palace, grâce à un bijou de l’ex-défenseur de l’OL, Andersen (1-0, 25e). Les Red Devils pointent à la dixième place et se font dépasser par les Eagles (9e). Enfin, dans le bas de tableau, West Ham (7e) s’est imposé grâce à des buts de Bowen (24e) et Soucek (2-0, 37e) et a enfoncé Sheffield United, nouvelle lanterne rouge de PL après la première victoire de l’histoire de Luton (17e) en Premier League, à Everton. Les Hatters sortent même de la zone rouge et reviennent à égalité de points des Toffees (16e). Seuls Bournemouth, Burnley et Sheffield n’ont toujours pas de victoire.

