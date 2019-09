Premier League: Manchester City sans pitié face à Watford de Ismaila Sarr (8-0)

Il ne fallait pas être en retard devant son poste de télévision cet après-midi tant le début de match des Citizens a été époustouflant : après 17 minutes, le score affichait déjà 5-0. Un récital historique, puisque jamais une équipe n'avait inscrit autant de buts en si peu de temps dans une rencontre de Premier League.



Il a fallu 55 secondes aux coéquipiers de Benjamin Mendy, surprenant titulaire, pour ouvrir le score par l'intermédiaire du capitaine David Silva, sur une merveille de centre de Kevin De Bruyne (6e passe décisive de la saison). Sergio Aguero sur penalty (7e) puis Ryad Mahrez dans le but vide (12e) ont porté le score à 3-0. Bernardo Silva a profité d'une déviation d'Otamendi sur corner pour inscrire le quatrième but des siens de la tête (15e). Le défenseur central a lui aussi ajouté sa pierre à l'édifice en inscrivant le cinquième but des siens sur un service parfait de son compatriote Sergio Aguero (17e).



Le spectacle offert par Manchester City n'a pas perdu en qualité dans le second acte. Les successions de passes, les mouvements et le jeu dans les petits espaces ont été parfaitement réalisés. Benjamin Mendy a été remplacé à la mi-temps. Son acolyte Bernardo Silva a été irrésistible et a réalisé son premier triplé sous les couleurs des Skyblues (49e et 60e). Kévin De Bruyne entérine la victoire des siens d'une superbe frappe en lucarne (85e). Les Citizens ont été tout proche de battre le record de Premier League tenu par Manchester United (9-0, face à Ipswich Town).



