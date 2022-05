Premier League : Manchester United sombre à Brighton

Après un début de match à l'avantage des locaux, c'est assez logiquement que les Seagulls ont ouvert le score, par l'intermédiaire de Caicedo, auteur d'une belle frappe lointaine placée au ras du sol laissant un De Gea masqué impuissant (1-0, 15e). Incapables de réagir, les partenaires de Varane ont même failli couler juste avant la pause, mais le Français, auteur d'une erreur d'appréciation, a vu Welbeck manquer son lob (42e). Désireux de secouer ses troupes, Ralf Rangnick décidait de lancer Cavani et Fred au retour des vestiaires, en lieu et place de Matic et d'Elanga.

Brighton s'amuse avec les Red Devils

L'électrochoc n'aura jamais lieu. Au lieu de cela, Cucurella a foudroyé le portier espagnol de MU d'une frappe puissante sur un service idéal en retrait signé Trossard (2-0, 49e). L'après-midi cauchemardesque des Diables Rouges s'est poursuivie quand Groß s'est joué de Varane avant d'éliminer tranquillement De Gea (3-0, 57e). Signe que rien n'allait au Fermer Stadium, Trossard a vu double en poussant au fond des filets du ventre un sauvetage de Dalot sur sa ligne (4-0, 60e). Une fois de plus, Man United, en cruel panne d'inspiration, n'a pas su réagir et se sortir de cette situation de crise.

Cavani aura au moins eu le mérite d'essayer et de se montrer dangereux, mais Sanchez a été impeccable (63e) avant qu'un but ne lui soit refusé pour une position de hors-jeu (75e). L'addition aurait même pu être encore plus salée si Groß n'avait pas échoué sur le poteau (65e). Le constat est sans appel mais plus que mérité pour les Mancuniens, qui alignent une 5ème défaite loin d'Old Trafford (une première depuis 40 ans). De quoi confirmer qu'il s'agit là de la pire saison de MU depuis la création de la Premier League, en 1992 Cerise sur le gâteau, la 6ème place est plus que jamais sous la menace de West Ham, qui compte deux matchs en moins. De son côté, Brighton enchaîne après son joli succès obtenu à Wolverhampton et confirme sa place dans le top 10.

Footmercato

Les Red Devils sombrent dans les ténèbres. La formation entraînée par Ralf Rangnick a encore déçu ce samedi en s'inclinant lourdement, de manière assez invraisemblable, sur la pelouse de Brighton (0-4), dans le cadre de la 36ème journée de Premier League. Les espoirs étaient plus que minces avant cette rencontre, ils sont désormais réduits au néant : le Manchester United de Cristiano Ronaldo ne participera pas à la prochaine campagne de Ligue des champions. Au regard des carences affichées par les Mancuniens, difficile de trouver cela illogique.